Скончался известный шахматист, 10-й чемпион мира Борис Спасский

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал Филатов.