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НОВОСТИ

Скончался известный шахматист, 10-й чемпион мира Борис Спасский

21:30 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал Филатов.

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