Более 600 иностранцев депортированы из России с начала года — МВД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок временного пребывания сокращен более чем 2,5 тыс. мигрантам в России, в отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации с начала текущего года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Приняты решения о сокращении сроков временного пребывания в отношении свыше 2,5 тыс. иностранных граждан, из которых 477 не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации», — написала она в своем телеграм-канале.