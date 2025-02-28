Более 600 иностранцев депортированы из России с начала года — МВД
13:05 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок временного пребывания сокращен более чем 2,5 тыс. мигрантам в России, в отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации с начала текущего года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Приняты решения о сокращении сроков временного пребывания в отношении свыше 2,5 тыс. иностранных граждан, из которых 477 не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации», — написала она в своем телеграм-канале.
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