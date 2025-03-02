Указом Трампа английский язык признан официальным языком в США

10:00 Источник: Интерфакс

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который признает английский официальным языком Соединенных Штатов.

В указе говорится: "Установление английского языка в качестве официального не только упростит общение, но и укрепит общие национальные ценности и создаст более сплоченное и эффективное общество".

Указ также отменяет принятый администрацией бывшего президента США Билла Клинтона документ, обязывающий федеральные агентства и другие финансируемые из федерального бюджета учреждения оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.