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Коллективный Запад распадается, но «партия войны» на Украине сильна — Песков

14:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный Запад начал распадаться на группы стран, однако наиболее воинственная — поддерживающая войну на Украине — сохраняет позиции. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы видим, что коллективный Запад частично стал утрачивать свою „коллективность“, началась такая фрагментация коллективного Запада, нюансировка в позициях ряда стран и групп стран», — отметил представитель Кремля.

«Остается группа стран, которая, скорее, составляет „партию войны“, которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо выйти скорее на мирные условия», — добавил Песков.

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