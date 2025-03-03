Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на берегу Ладожского озера

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В Ленинградской области, в гостиничном комплексе «Владимировский» на берегу Ладожского озера при поддержке «Роснефти» открылась фотовыставка «Притяжение Арктики». Экспозиция посвящена Дню дикой природы, ежегодно отмечаемому 3 марта. Выставка подготовлена совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и позволяет увидеть красоты Крайнего Севера. На ней представлены кадры из экологических атласов «Роснефти», фотографии из научно-исследовательских экспедиций, организованных компанией, а также снимки ее производственных объектов. Выставку можно будет посетить до 28 марта.

Напомним, «Роснефть» в последние годы выполняет масштабную программу научных исследований. С 2012 года при поддержке компании были проведены более 50 экспедиций в пяти морях Арктики, что позволило собрать огромный массив актуальных данных о регионе. Компания совместно с ведущими научными институтами РФ проводит геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования – подобный объем работы не проводился на Крайнем Севере со времен СССР. Фотографии, размещенные на выставке на берегу Ладоги, демонстрируют масштаб проведенных экспедиционных работ.

Напомним, «Роснефть» в 2024 году начала новую программу по сохранению биоразнообразия под названием «Тамура», которая позволит получить актуальную информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов. До 2027 года на полуострове Таймыр будут исследовать популяции северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. За 4 года планируется провести 10 экспедиций. В 2024 году представители Сибирского Федерального университета при поддержке «Роснефти» изучали состояние популяции волка в Эвенкийском районе Красноярского края. Ученые разработали методику расчета численности хищника, согласно которой было подсчитано, что популяция волка в Эвенкии насчитывает 2 600 особей. Также «Роснефть» поддерживает программы по сохранению популяции амурского тигра, помогая особо охраняемым природным территориям, центрами реабилитации и реинтродукции животных.