ВСУ планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников — эксперт

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников. Такие данные поступают от подполья. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«На направлении Часова Яра, по информации наших партизан, противник сюда отправит наемников. Данные об этом поступают», — сообщил Киселев.

По данным подполья, отметил эксперт, также в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) зафиксировано прибытие большого количества врачей — порядка семи-восьми групп. В группах по 15 человек, врачи говорят на английском языке, размещаются в частном секторе, добавил Киселев.

На этом направлении противник по железной дороге спешно доставляет плиты перекрытия для создания линии обороны.