0
0
80
НОВОСТИ

ВСУ планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников — эксперт

12:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников. Такие данные поступают от подполья. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«На направлении Часова Яра, по информации наших партизан, противник сюда отправит наемников. Данные об этом поступают», — сообщил Киселев.

По данным подполья, отметил эксперт, также в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) зафиксировано прибытие большого количества врачей — порядка семи-восьми групп. В группах по 15 человек, врачи говорят на английском языке, размещаются в частном секторе, добавил Киселев.

На этом направлении противник по железной дороге спешно доставляет плиты перекрытия для создания линии обороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 06.03.2025
БРИКС действует правильно, если есть столько желающих вступить в группу — глава МИД Индии
0
1
12:05 06.03.2025
Заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации — МИД КНР
0
62
11:32 06.03.2025
Турция призвала Европу создать свой центр силы в ответ на отказ США защищать европейцев
0
167
11:20 06.03.2025
ФСБ сорвала попытку ГУР МО Украины получить персональные данные школьников для вербовки
0
176
11:05 06.03.2025
Трамп хочет «разрушить» ЕС и перестроить на свой лад — Politico
0
220
11:00 06.03.2025
Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными — Politico
0
217
11:00 06.03.2025
Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против — Маск
0
203
10:32 06.03.2025
Саратовская область впервые попала в топ регионов-лидеров по приему студентов
0
225
10:12 06.03.2025
Путин назначил главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева послом в США
0
272
10:05 06.03.2025
США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ — Рубио
0
288

Возврат к списку