ВСУ планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников — эксперт
12:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников. Такие данные поступают от подполья. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«На направлении Часова Яра, по информации наших партизан, противник сюда отправит наемников. Данные об этом поступают», — сообщил Киселев.
По данным подполья, отметил эксперт, также в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) зафиксировано прибытие большого количества врачей — порядка семи-восьми групп. В группах по 15 человек, врачи говорят на английском языке, размещаются в частном секторе, добавил Киселев.
На этом направлении противник по железной дороге спешно доставляет плиты перекрытия для создания линии обороны.
НОВОСТИ
- 12:20 06.03.2025
- БРИКС действует правильно, если есть столько желающих вступить в группу — глава МИД Индии
- 12:05 06.03.2025
- Заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации — МИД КНР
- 11:32 06.03.2025
- Турция призвала Европу создать свой центр силы в ответ на отказ США защищать европейцев
- 11:20 06.03.2025
- ФСБ сорвала попытку ГУР МО Украины получить персональные данные школьников для вербовки
- 11:05 06.03.2025
- Трамп хочет «разрушить» ЕС и перестроить на свой лад — Politico
- 11:00 06.03.2025
- Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными — Politico
- 11:00 06.03.2025
- Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против — Маск
- 10:32 06.03.2025
- Саратовская область впервые попала в топ регионов-лидеров по приему студентов
- 10:12 06.03.2025
- Путин назначил главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева послом в США
- 10:05 06.03.2025
- США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ — Рубио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать