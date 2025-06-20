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НОВОСТИ

Украина и Россия провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле

16:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ вернула с подконтрольной Киеву территории группу российских военнослужащих, взамен передана группа солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«20 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сказали там.

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