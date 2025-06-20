Украина и Россия провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле
16:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ вернула с подконтрольной Киеву территории группу российских военнослужащих, взамен передана группа солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«20 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сказали там.
НОВОСТИ
- 16:12 20.06.2025
- 2,8 тыс. иранцев ранены в результате атак Израиля с 13 июня — Минздрав республики
- 16:04 20.06.2025
- "Роснефть" будет готовить кадры вместе с индийским Институтом развития менеджмента и СПбГУ
- 15:50 20.06.2025
- Росприроднадзор поможет «Роснефти» выполнять инвестиционные проекты
- 15:45 20.06.2025
- «Роснефть» и Росимущество будут сообща совершенствовать стандарты корпоративного управления
- 15:32 20.06.2025
- Польша претендует на 30 млрд евро из оборонных кредитов ЕС — Минобороны
- 15:22 20.06.2025
- "Роснефть" и Минфин РФ будут сотрудничать в финансовой сфере
- 15:12 20.06.2025
- Иран никогда не будет пытаться создать ядерное оружие — МИД
- 15:00 20.06.2025
- Генпрокурор РФ призвал оставить бизнес в покое
- 14:50 20.06.2025
- Сбер и мэрия Москвы проведут первый стартап-саммит в октябре
- 14:46 20.06.2025
- Администрация Ялты и курорт Сбера «Мрия» подписали соглашение о сотрудничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать