"Роснефть" и Минпромторг РФ займутся импортозамещением и локализацией иностранных технологий

16:25

«Роснефть» и Министерство промышленности и торговли РФ на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Соглашение предусматривает выполнение совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования.

Стороны планируют развивать сотрудничество по вопросам поддержки экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, а также выполнению проектов в сфере внешнеторговой деятельности.