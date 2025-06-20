0
0
150
НОВОСТИ

"Роснефть" и Минпромторг РФ займутся импортозамещением и локализацией иностранных технологий

16:25 20.06.2025

«Роснефть» и Министерство промышленности и торговли РФ на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Соглашение предусматривает выполнение совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования.

Стороны планируют развивать сотрудничество по вопросам поддержки экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, а также выполнению проектов в сфере внешнеторговой деятельности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 20.06.2025
ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на нефть РФ — Politico
0
21
17:12 20.06.2025
Иран заявил об ударе сверхтяжелыми ракетами и БПЛА по Израилю
0
110
17:00 20.06.2025
Представления о российской экономике как о сырьевой явно устарели — Путин
0
120
16:32 20.06.2025
ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности — Путин
0
181
16:12 20.06.2025
2,8 тыс. иранцев ранены в результате атак Израиля с 13 июня — Минздрав республики
0
184
16:04 20.06.2025
"Роснефть" будет готовить кадры вместе с индийским Институтом развития менеджмента и СПбГУ
0
187
16:00 20.06.2025
Украина и Россия провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле
0
190
15:50 20.06.2025
«Роснефть» и Росприроднадзор подписали соглашение о взаимодействии на ПМЭФ
0
217
15:45 20.06.2025
«Роснефть» и Росимущество будут сообща совершенствовать стандарты корпоративного управления
0
203
15:32 20.06.2025
Польша претендует на 30 млрд евро из оборонных кредитов ЕС — Минобороны
0
210

Возврат к списку