"Роснефть" и Минпромторг РФ займутся импортозамещением и локализацией иностранных технологий
16:25 20.06.2025
«Роснефть» и Министерство промышленности и торговли РФ на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Соглашение предусматривает выполнение совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования.
Стороны планируют развивать сотрудничество по вопросам поддержки экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, а также выполнению проектов в сфере внешнеторговой деятельности.
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