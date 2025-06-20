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ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на нефть РФ — Politico

17:40 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на нефть из России, что должно было стать частью 18-го пакета санкций против России, сообщило европейское издание Politico.

«Евросоюз „положил на полку“ снижение потолка цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке которая привела к значительному росту цен на нефть», — отмечает издание. Ссылаясь на дипломатические источники, Politico отмечает, что в текущих условиях принятие данной меры «нереалистично».

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