ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на нефть РФ — Politico

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на нефть из России, что должно было стать частью 18-го пакета санкций против России, сообщило европейское издание Politico.

«Евросоюз „положил на полку“ снижение потолка цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке которая привела к значительному росту цен на нефть», — отмечает издание. Ссылаясь на дипломатические источники, Politico отмечает, что в текущих условиях принятие данной меры «нереалистично».