Иран заявил об ударе сверхтяжелыми ракетами и БПЛА по Израилю

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран осуществил новый масштабный удар сверхтяжелыми ракетами и беспилотниками по Израилю. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Началась 17-й волна операции „Правдивое обещание — 3“ с комбинированного удара с использованием БПЛА и дальнобойных и сверхтяжелых ракет КСИР», — говорится в сообщении на его странице в соцсети X.