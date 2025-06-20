Иран заявил об ударе сверхтяжелыми ракетами и БПЛА по Израилю
17:12 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран осуществил новый масштабный удар сверхтяжелыми ракетами и беспилотниками по Израилю. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
«Началась 17-й волна операции „Правдивое обещание — 3“ с комбинированного удара с использованием БПЛА и дальнобойных и сверхтяжелых ракет КСИР», — говорится в сообщении на его странице в соцсети X.
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