Генпрокурор РФ призвал оставить бизнес в покое

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал контролирующие органы оставить бизнес в покое, так как он умеет работать.

«Бизнес надо оставить в покое. Они и так умеют работать. Если они будут плохо работать, значит, у них не будет прибыли», — сказал он на сессии, организованной Генеральной прокуратурой на Петербургском международном экономическом форуме.

Краснов сообщил, что сейчас Генпрокуратура формирует единое правовое поле на территории страны, чтобы ответственному бизнесу было комфортно работать.