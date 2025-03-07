Армия Сирии взяла под контроль Латакию и Тартус
15:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль город Латакия, вытеснив вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera начальник полиции Латакии.
«Город взят под контроль, осада с военных объектов снята, а остатки прежнего режима вытеснены», — сказал он.
Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль Тартус, являющийся административным центром одноименной провинции, и собираются начать его зачистку от вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил командующий операцией по обеспечению безопасности в городе.
«Наши силы установили контроль над городом Тартус и начали распределять силы по его районам», — приводит заявление командующего телеканал Al-Ikhbaria («Аль-Ихбария»). «Мы начнем широкомасштабную операцию по зачистке города Тартус и близлежащих населенных пунктов», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:32 07.03.2025
- ВПК Турции готов внести вклад в укрепление оборонной сферы Евросоюза — Эрдоган
- 15:20 07.03.2025
- Сбер третий год подряд стал победителем премии «Наш вклад»
- 15:12 07.03.2025
- Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 160 военных
- 14:32 07.03.2025
- РФ может принять ответные меры на милитаризацию ЕС — Песков
- 14:12 07.03.2025
- Бомбардировщики США в ходе учений впервые сбросили бомбы на Финляндию
- 14:00 07.03.2025
- Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000 для нужд ПВО
- 13:32 07.03.2025
- 35 украинских военных сдались в российский плен за неделю — МО РФ
- 13:20 07.03.2025
- Американские чиновники высоко оценивают нового посла РФ в США — Washington Post
- 13:05 07.03.2025
- Все 17 рыбаков спасены с оторвавшейся льдины на Оке в Калуге
- 13:00 07.03.2025
- На Украине считают вероятным, что США физически устранят Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать