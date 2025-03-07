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НОВОСТИ

Армия Сирии взяла под контроль Латакию и Тартус

15:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль город Латакия, вытеснив вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera начальник полиции Латакии.

«Город взят под контроль, осада с военных объектов снята, а остатки прежнего режима вытеснены», — сказал он.

Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль Тартус, являющийся административным центром одноименной провинции, и собираются начать его зачистку от вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил командующий операцией по обеспечению безопасности в городе.

«Наши силы установили контроль над городом Тартус и начали распределять силы по его районам», — приводит заявление командующего телеканал Al-Ikhbaria («Аль-Ихбария»). «Мы начнем широкомасштабную операцию по зачистке города Тартус и близлежащих населенных пунктов», — сказал он.

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