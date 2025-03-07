Киеву может получить от Бельгии оружие на миллиард евро - министр обороны

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия обещает предоставить Киеву оружие на 1 миллиард евро, включив в этот пакет поставку снимаемых с вооружения самолетов F-16, которые предполагалось начать поставлять в конце 2024 года, но теперь речь идет уже о 2026 годе. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.



«Бельгия не останется в стороне и предоставит оружие на 1 млрд евро. В том числе 216 миллионов выделено на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской артиллерийской инициативы, 200 миллионов на средства ПВО в рамках немецкой инициативы, а также поставки бельгийских F-16», — сказал Франкен.



Ранее на полях саммита премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Бельгия теперь намерена поставить самолеты Киеву в 2026 году. Задержку в полтора года он объяснил отставанием в поставках Бельгии из США самолетов F-35, которые должны заменить списываемые F-16.





