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Киеву может получить от Бельгии оружие на миллиард евро - министр обороны

19:30 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия обещает предоставить Киеву оружие на 1 миллиард евро, включив в этот пакет поставку снимаемых с вооружения самолетов F-16, которые предполагалось начать поставлять в конце 2024 года, но теперь речь идет уже о 2026 годе. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

«Бельгия не останется в стороне и предоставит оружие на 1 млрд евро. В том числе 216 миллионов выделено на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской артиллерийской инициативы, 200 миллионов на средства ПВО в рамках немецкой инициативы, а также поставки бельгийских F-16», — сказал Франкен.

Ранее на полях саммита премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Бельгия теперь намерена поставить самолеты Киеву в 2026 году. Задержку в полтора года он объяснил отставанием в поставках Бельгии из США самолетов F-35, которые должны заменить списываемые F-16.


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