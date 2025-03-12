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22:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировки в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Это первое посещение главой государства Курской области с момента нападения ВСУ на регион.