Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировки
22:31 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировки в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Это первое посещение главой государства Курской области с момента нападения ВСУ на регион.
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