Иноагентов и релокантов предлагается заочно судить за ряд преступлений против РФ — Володин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебное разбирательство над иноагентами и релокантами по ряду преступлений предлагается проводить без их участия. Такая норма содержится в разработанных депутатами проектах о контроле за деятельностью иноагентов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России из-за рубежа предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений, в числе которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Также речь идет о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитации, уничтожении или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитации нацизма.