«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии, заявил Лукашенко
15:12 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский комплекс «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии.
«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия „Орешник“, — заявил белорусский лидер, выступая в Совете Федерации.
По словам Лукашенко, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. «Несколько ракет [Минск рассчитывает получить], а пусковые установки мы сделаем», — сказал Лукашенко.
Новости
- 16:00 14.03.2025
- У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области — силовики
- 15:32 14.03.2025
- Bloomberg связал «тихое» усиление санкций США против РФ с позицией Бессента
- 15:00 14.03.2025
- Американские аналитики оценивают российскую ЗРС С-500 как первоклассную — NI
- 14:32 14.03.2025
- Бизнес РФ, занявший ниши ушедших компаний, будет под защитой государства — Песков
- 14:12 14.03.2025
- Убитый в Одессе неонацист Ганул разыскивался в РФ за повреждение памятников воинской славы
- 14:00 14.03.2025
- В Туапсе, где горит резервуар с бензином, превышена ПДК угарного газа в воздухе
- 13:32 14.03.2025
- Трое подростков в Ингушетии планировали нападение на церковь, они арестованы — СК
- 13:20 14.03.2025
- Российские войска освободили Гончаровку в Курской области
- 13:05 14.03.2025
- Путин вчера принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа — Песков
- 13:00 14.03.2025
- Белоруссия всегда будет на стороне России — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать