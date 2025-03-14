«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии, заявил Лукашенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский комплекс «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии.

«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия „Орешник“, — заявил белорусский лидер, выступая в Совете Федерации.

По словам Лукашенко, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. «Несколько ракет [Минск рассчитывает получить], а пусковые установки мы сделаем», — сказал Лукашенко.