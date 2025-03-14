У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области — силовики
16:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженным силам Украины (ВСУ) некуда отступать из Курской области в связи с освобождением ВС РФ Гончаровки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — сказал собеседник агентства.
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