У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области — силовики

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам Украины (ВСУ) некуда отступать из Курской области в связи с освобождением ВС РФ Гончаровки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — сказал собеседник агентства.