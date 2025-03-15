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Трамп заявил, что Россия занимает очень сильную позицию в военном плане в отношении ВСУ

08:40 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ занимают сильную позицию в отношении окруженных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Флорида.

«В военном отношении они (ВС РФ — прим. ТАСС) занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих. Но, надеюсь, с ними ничего не случится. Я попросил их (Россию — прим. ТАСС) ничего не допустить», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что «весьма обеспокоен [ситуацией] на поле» боя. «На поле [боя] сейчас находится весьма уязвимая группа украинских военнослужащих, которые в действительности окружены, и это нехорошо, потому что мы не хотим, чтобы они погибли. Достаточно людей уже погибло. Посмотрим, что произойдет», — заключил глава государства.

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