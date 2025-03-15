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ЕК изучает возможность создания собственной сети разведывательных спутников — еврокомиссар

20:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность создания собственной сети военных разведывательных спутников, чтобы снизить зависимость от США. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия изучает возможность расширить возможности своих спутниковых групп, чтобы улучшить возможности геопространственной разведки в обеспечении безопасности», — заявил Кубилюс в интервью газете Financial Times.

Как поясняет издание, толчком к проработке такого плана стало решение президента США Дональда Трампа приостановить обмен разведданными с Украиной, который позже был возобновлен. Задачей такой новой группы спутников будет отслеживание угроз, движения сухопутных сил, координация военных действий стран Евросоюза. Проработка планов находится на ранней стадии, уточняет газета.

По словам Кубилюса, ЕК планирует создавать спутниковую группу как государственный проект, который будет обеспечивать высокое качество собираемых данных. Но учитывая высокую стоимость такого проекта и длительные сроки его реализации, ЕК также предложит государствам — членам ЕС использовать доступные коммерческие продукты как временное решение.

Издание напоминает, что у ЕС есть спутниковая группа Copernicus, но она делает снимки раз в сутки, и они предназначены главным образом для изучения изменения климата и отслеживания последствий природных катастроф.

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