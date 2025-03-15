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Замглавы правительства Сербии не исключил возможность ареста Милорада Додика этой ночью

21:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы правительства Сербии Александар Вулин не исключил попытку захвата президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика сегодня ночью силами военного контингента ЕС в стране (EUFOR) по плану западных спецслужб.

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ. Она будет осуществлена силами EUFOR или военизированных формирований, вновь собранных Насером Оричем (полевой командир времен боснийской войны 1990-х годов — прим. ТАСС)», — приводит слова Вулина газета «Вечерне новости».

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