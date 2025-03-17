Все темы, обсуждаемые Путиным и Трампом, особые — Песков о повестке предстоящего разговора
20:40 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все вопросы, которые выносятся на повестку дня таких контактов, как разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, носят особый характер. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли Путин во время предстоящего разговора делать особый акцент на каком-либо вопросе.
«Все темы в исполнении глав государств особые», — сказал он.
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