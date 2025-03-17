0
0
0
НОВОСТИ

Все темы, обсуждаемые Путиным и Трампом, особые — Песков о повестке предстоящего разговора

20:40 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все вопросы, которые выносятся на повестку дня таких контактов, как разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, носят особый характер. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли Путин во время предстоящего разговора делать особый акцент на каком-либо вопросе.

«Все темы в исполнении глав государств особые», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:35 17.03.2025
В этом году в Подмосковье открыли восемь образовательных учреждений, до конца месяца введут еще три
0
28
20:25 17.03.2025
«Башнефть» в 2024 году направила на природоохранные проекты 9,5 млрд рублей
0
67
20:00 17.03.2025
Крупнейшие телескопы мира частично «ослепнут» после постройки заводов в Чили — ученые
0
136
19:20 17.03.2025
Венгрия блокирует переговоры ЕС с Украиной о вступлении в сообщество — глава МИД Польши
0
195
18:40 17.03.2025
Для согласования нового разговора Путина и Трампа потребовались дни — Песков
0
261
18:00 17.03.2025
Венгрия не поддержала выделение ЕС военной помощи Украине на 20 млрд евро — Сийярто
0
312
17:32 17.03.2025
В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка — МЧС республики
0
321
17:12 17.03.2025
Власти Запада дали указание своим СМИ не замечать нацистских символов у ВСУ — СВР
0
400
17:00 17.03.2025
ЕС принял санкции против Руанды за ситуацию в ДРК
0
358
16:32 17.03.2025
Почти половина американцев верит, что Трамп поддерживает РФ в конфликте с Украиной — опрос
0
431

Возврат к списку