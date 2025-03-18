Сотрудники МЧС обезвредили в Курской области уже более 2 тыс. взрывоопасных предметов
13:20 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МЧС обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сводным отрядом разминирования МЧС России вчера в одном из районов Курской области уничтожена боевая часть БПЛА. Всего саперы МЧС России обезвредили на территории Курской области более 2 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе — авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники», — говорится в сообщении.
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