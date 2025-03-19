РФ довела до США все нюансы, касающиеся возможного перемирия — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва детально довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся реализации идеи президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент [России Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля.