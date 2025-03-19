РФ довела до США все нюансы, касающиеся возможного перемирия — Песков
14:32 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва детально довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся реализации идеи президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент [России Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля.
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