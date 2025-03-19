Экспертные группы РФ и США обсудят Украину в Эр-Рияде в ближайшие дни — Уолтц

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что договорился в телефонном разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым о встрече экспертных групп двух стран в Эр-Рияде в ближайшие дни для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

«Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине. Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении режима частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России», — написал Уолтц в соцсети X.