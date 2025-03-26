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Зеленский признался, что на Украине нет денег на ВСУ

10:32 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналу Time, что бюджета Украины не хватает на финансирование нужд ВСУ, поэтому Киев рассчитывает на поддержку Европы.

«Если будет прекращение огня, какая-то пауза, как долго армия сможет продержаться? <…> Но им нужен отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это реальная проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, то ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — сказал он.

По его мнению, должны быть специальные программы для выделения средств на украинскую армию. «Европа должна их финансировать. В идеале Европа и Америка. Но в нынешних обстоятельствах я бы больше полагался на Европу», — подчеркнул Зеленский.

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