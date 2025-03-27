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Индия стала вторым крупнейшим в мире экспортером чая в 2024 году

13:20 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия в 2024 году экспортировала 254 млн кг чая и стала вторым крупнейшим в мире поставщиком этого товара на международном рынке. Об этом сообщил Чайный совет Индии.

Первое место в мировом экспорте чая сохранила Кения, она поставила за рубеж в прошлом году более 500 млн кг чая. На третьем месте среди ведущих мировых экспортеров этого продукта — Шри-Ланка (около 230 млн кг).

Показатели Индии в 2024 году стали ее вторым лучшим результатом в экспорте чая с 2018 года, когда он составил около 256 млн кг. Чайный совет Индии планирует довести экспорт чая до 300 млн кг к 2030 году.

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