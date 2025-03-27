Дефицит бюджета и госдолг Франции в 2024 году продолжили рост — доклад

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета Франции в конце 2024 года составил почти 6% ВВП, а государственный долг обновил рекорд. Такие данные приводит в своем докладе Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

По его данным, дефицит бюджета в 2024 году составил 169,6 млрд евро, то есть 5,8% ВВП. В то же время государственный долг Франции в 2024 году вырос на 202,7 млрд евро и составил 3,3 трлн евро, то есть 113% от ВВП.

Как сообщает институт, в четвертом квартале 2024 года госдолг Франции увеличился на 3,8 млрд евро. Французская газета Le Figaro назвала такой рост «новым рекордом».

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что «еще никогда в своей истории у Франции не было столь большой задолженности». По его словам, «долг навис над Францией как дамоклов меч».