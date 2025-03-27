Дефицит бюджета и госдолг Франции в 2024 году продолжили рост — доклад
14:32 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит бюджета Франции в конце 2024 года составил почти 6% ВВП, а государственный долг обновил рекорд. Такие данные приводит в своем докладе Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE).
По его данным, дефицит бюджета в 2024 году составил 169,6 млрд евро, то есть 5,8% ВВП. В то же время государственный долг Франции в 2024 году вырос на 202,7 млрд евро и составил 3,3 трлн евро, то есть 113% от ВВП.
Как сообщает институт, в четвертом квартале 2024 года госдолг Франции увеличился на 3,8 млрд евро. Французская газета Le Figaro назвала такой рост «новым рекордом».
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что «еще никогда в своей истории у Франции не было столь большой задолженности». По его словам, «долг навис над Францией как дамоклов меч».
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