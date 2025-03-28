Иностранные спецслужбы пытаются использовать граждан Белоруссии для терактов в РФ — МВД
10:05 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Белоруссии фиксируют попытки использования иностранными спецслужбами белорусских граждан для совершения терактов на территории Российской Федерации. Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко.
«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации. Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь и т. д.», — отметил Ананенко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
НОВОСТИ
- 11:05 28.03.2025
- Европа без США не сможет обеспечить гарантии мира на Украине — Орбан
- 11:00 28.03.2025
- Большинство турок считают оправданными акции в поддержку Имамоглу — опрос
- 10:58 28.03.2025
- Сбер поддержал «депозитную схему» выделения средств ФНБ на магистраль Москва-Петербург
- 10:32 28.03.2025
- Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию — Дмитриев
- 10:20 28.03.2025
- США проанализируют позицию РФ по отмене санкций, Трамп определит дальнейшие шаги — Рубио
- 10:00 28.03.2025
- Спасатели эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме
- 09:45 28.03.2025
- Жители Мурманской области используют технологии Сбера для заботы о здоровье
- 09:32 28.03.2025
- США считают, что управление на Украине должно осуществляться по конституции — Reuters
- 09:20 28.03.2025
- РФ готова работать с Европой, но «водить за нос» себя больше не даст — Путин
- 09:05 28.03.2025
- Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать