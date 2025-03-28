Иностранные спецслужбы пытаются использовать граждан Белоруссии для терактов в РФ — МВД

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Белоруссии фиксируют попытки использования иностранными спецслужбами белорусских граждан для совершения терактов на территории Российской Федерации. Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации. Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь и т. д.», — отметил Ананенко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».