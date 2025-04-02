КНР на учениях задействовала авианосец «Шаньдун» для отработки ударов по Тайваню

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) задействовала на учениях «Гром в проливе — 2025А» авианосец «Шаньдун» для отработки ударов по Тайваню. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, тренировочная миссия проводится при участии китайских ВМС и ВВС.