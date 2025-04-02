В составе МВД будет образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин постановил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в тексте документа.