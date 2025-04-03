РФ предпочитает продолжать усилия с США по урегулированию конфликта на Украине — Песков
16:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия хотела бы продолжать вместе с США работу по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как указывает агентство, Песков в своем комментарии указал, что Россия «предпочитает продолжать определенные усилия для поиска [мирного урегулирования]» конфликта на Украине. «Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — приводит Bloomberg слова пресс-секретаря российского лидера.
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