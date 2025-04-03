Для поставки Киеву 2 млн снарядов странам ЕС нужно 5 млрд евро — Каллас

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас «верит», что ЕС сможет поставить Киеву 2 млн снарядов в этом году, на это понадобится 5 млрд евро, и она надеется, что страны сообщества смогут собрать эту сумму.

«Зеленский сказал, что ему нужны 2 млн снарядов — это примерно 5 млрд евро», — заявила она по итогам неформальной встречи министров обороны ряда стран ЕС в Польше.

«Мы обсудили, что разные страны направляют. Некоторые страны не хотят включать эти поставки в чешскую инициативу (о совместных закупках для Украины — прим. ТАСС), но это не имеет значения, главное, чтобы эти снаряды были направлены в кратчайшие сроки», — сказала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС уже изыскал 50% от обещанных Украине 2 млн снарядов на этот год.