Освобождена Журавка в Сумской области — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — сообщили там.