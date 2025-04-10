Освобождена Журавка в Сумской области — МО РФ
14:12 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — сообщили там.
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