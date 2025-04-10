У Европы в нынешнем виде нет будущего — Додик

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа в нынешнем виде почти ничем не обладает, утратила свои ценности, и у нее нет будущего. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик.

«С этой европейской элитой трудно вообще спастись, но очевидно, что Европа не имеет почти ничего», — сказал он, отвечая на вопрос, ждет ли Европу закат, и как европейцы могут спасти себя от этого.

«И в конце концов Европа, которая любила продвигать понятие европейских ценностей, утратила эти ценности. Если она поступает так, как мы только что говорили, если она готова препятствовать демократии, если она готова фальсифицировать выборы, если она готова злоупотреблять правосудием, готова посылать к нам иностранца, которого никто не назначал, и стоять за ним, то эта Европа не имеет будущего», — отметил Додик.