Киев заверяет, что готов купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы готовы купить [у США] и нам нужно хотя бы 10 систем [Patriot], чтобы закрыть некоторые города <…>, и это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд, мы найдем эти деньги и все будем оплачивать», — заверял он в интервью телеканалу CBS News.

Ранее Зеленский уже говорил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия, в который войдут и системы Patriot, однако сумма и источники средств не уточнялись. Теперь он заявил, что Киев намерен покупать у Вашингтона системы ПВО и другое вооружение за счет европейских партнеров.