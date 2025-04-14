В стамбульской мечети Айя-София впервые проведут реставрацию главного купола

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный купол всемирно известной стамбульской мечети Айя-София (собор Святой Софии) будет отреставрирован впервые с ее возведения в VI веке.

«Главный купол мечети Айя-София будет подвергнут самой крупной и комплексной реставрации в истории, купол станет более устойчивым к землетрясениям», — сообщил министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой в соцсети X. Он отметил, что богослужения в храме во время реставрации купола будут продолжены.

«Реставрация главного купола мечети будет проведена впервые», — сообщил журналистам член научного совета, курирующего проект, Ахмет Гюлеч. По его словам, работы будут вестись таким образом, чтобы не повредить старинные мозаики на внутренней поверхности купола. Сам он будет накрыт стальной конструкцией, а внутри мечети установят металлическую платформу на четырех колоннах высотой 43,5 метра, добавил эксперт.

Реставрационные работы мечети Айя-София продолжаются несколько лет. В прошлом году был начат ремонт фасада и минаретов. Тогда же вход в нее для иностранных туристов стал платным.

Софийский собор — памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году он был превращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем. В 1985 году архитектурный комплекс вместе с другими памятниками, расположенными в исторической части Стамбула, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Тайип Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому собор Святой Софии вновь стал мечетью, и в ней возобновились религиозные службы.