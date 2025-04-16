Верховный суд Британии постановил, что понятие «женщина» относится к биологическому полу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Великобритании решил, что понятие «женщина» и «пол» относятся исключительно к биологическому полу и не могут применяться к трансгендерным женщинам. Об этом заявил председатель высшего британского судебного органа Патрик Ходж.

«Единогласное решение этого суда заключается в том, что определения терминов „женщина“ и „пол“ в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — заявил лорд Ходж.

Решение Верховного суда подвело черту под долгим спором, который организация For Women Scotland («За женщин Шотландии», FWS) вела с 2018 года против правительства Шотландии. Тяжба началась после того, как власти административно-политической части Соединенного Королевства официально разрешили трансгендерным женщинам, имеющим свидетельство о признании пола, занимать должности в государственных советах и на предназначенных женщинам ролях. В 2022 и 2023 годах сессионный суд Эдинбурга дважды отверг иски FWS, которая указывала на то, что решение шотландского правительства по-своему трактует понятие «женщина», нарушая упомянутый Закон о равенстве.

В итоге активисты получили разрешение обратиться в Верховный суд, который и вынес сейчас решение. Оно сформулировано на 88 страницах.

По информации британских СМИ, одним из спонсоров FWS выступила писательница Джоан Роулинг. Она последовательно выступала в качестве одного из самых острых и известных критиков законодательных инициатив правительства Шотландии в отношении трансгендеров.