В Красноярском крае состоялся автопробег «Роснефти» в честь 80-летия Великой Победы

10:05

Компания «РН-Ванкор», входящая в «Роснефть», провела в Красноярском крае автопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Машины со Знаменем Победы проехали более 1000 км по тундре. Следуя по маршруту автопробега, его участники посетили ключевые объекты масштабного проекта «Восток Ойл» от Ванкорского месторождения до порта «Бухта Север» на берегу Карского моря.

При этом машины заезжали на производственные объекты, где нефтяники общались с коллегами, делились с ними воспоминаниями о своих близких участниках Великой Отечественной войны.

Участники автопробега посетили и поселок Диксон, который является самым северным населенный пунктом России, причем во время Великой Отечественной войны там шли боевые действия. В августе 1942 года в Карском море немецкий крейсер «Адмирал Шеер» атаковал Диксон в рамках операции «Вундерланд», но после ожесточенного сопротивления отступил. Героизм защитников Диксона не позволил захватить стратегически важный порт на Северном морском пути.

Финиш автопробега состоялся в порту «Бухта Север». Там нефтяники возложили цветы к Мемориалу в честь 80-летия обороны Диксона, отметив вклад советских воинов-североморцев в Победу.