ВСУ за сутки потеряли свыше 225 военных в Курской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли более 225 военнослужащих в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета», — говорится в сообщении.