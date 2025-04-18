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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли свыше 225 военных в Курской области

15:12 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли более 225 военнослужащих в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета», — говорится в сообщении.

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