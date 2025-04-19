Израиль не исключает удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы — Reuters

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль может нанести ограниченные удары по иранской ядерной инфраструктуре в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Израиль предложил США несколько вариантов атак, включая авианалеты и спецоперации. Удары могут состояться поздней весной или летом этого года. В результате предполагается лишить Тегеран возможности перейти к военному использованию атома на срок от нескольких месяцев до года, добавили собеседники агентства.

17 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль готовился нанести удар по ядерным объектам Ирана в мае.