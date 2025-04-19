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Зеленскому «будет трудно проглотить» предложенный США вариант мирной сделки — WP

16:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимиру Зеленскому «будет трудно проглотить» предложенный Вашингтоном вариант урегулирования на Украине. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

«Текущий пакет [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности [для Украины], обеспечиваемые США», — пишет автор. «Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно при помощи европейских стран, но, вероятно, без американского „заслона“, — указывается в статье.

«Европейские чиновники сказали мне, что без американской помощи их военной и разведывательной поддержки будет недостаточно для обеспечения защиты Украины после заключения мирного соглашения. У европейцев нет достаточного количества войск и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабную атаку России», — указал Игнейшес.

Как отмечает автор, самой тяжелой проблемой для Европы являются недостаточные разведывательные возможности. «В прошлом месяце Киеву удалось пережить шестидневное прекращение американской разведывательной помощи, целью которого было выдавить уступки из Зеленского. Но если бы это продолжалось еще неделю, то, по оценке украинских чиновников, последствия этого были бы катастрофическими», — подчеркивается в статье.

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