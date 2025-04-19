ВС РФ освободили Олешню в Курской области
18:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные освободили Олешню в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», — сказали там.
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