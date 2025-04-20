В воскресенье, 20 апреля, воздух в Москве может прогреться до +27С

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и температура до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.