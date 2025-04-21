Канада теоретически может войти в состав ЕС — Politico
12:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вхождение Канады в состав Евросоюза маловероятно, но возможно. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на экспертов.
Согласно опубликованному в марте опросу канадской исследовательской компании Abacus Data, 44% канадцев поддерживают вхождение страны в ЕС, в то время как против выступают 34%. Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, слова которой приводит издание, отметила, что на членство в Евросоюзе могут претендовать только европейские страны.
«Канада точно могла бы иметь на это [вхождение в состав ЕС] право. Вероятно, во многих отношениях [она] ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из текущих стран-кандидатов», — считает профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг.
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