Российские войска освободили Тарасовку в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные РФ освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск Южная освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.