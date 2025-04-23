Российские войска освободили Тарасовку в ДНР
13:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные РФ освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате активных действий подразделений группировки войск Южная освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
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