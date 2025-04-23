Найдены двое из пяти иностранных альпинистов на Эльбрусе, один из них погиб

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели нашли двоих альпинистов на Эльбрусе, попросивших о помощи 22 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В настоящее время обнаружены двое туристов. Один, к сожалению, погиб. По предварительной информации, двое спустились самостоятельно. Поиск еще одного продолжается», — сказали в МЧС.