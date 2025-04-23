Трамп: Зеленский может получить мир, либо - сражаться еще три года и потерять всю страну
20:30 23.04.2025 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти по пути мирного урегулирования, либо - продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Ситуация на Украине ужасная - он (Зеленский) может получить мир, либо - сражаться еще три года после чего потерять всю страну", - написал президент в социальной сети Truth Social.
Трамп также раскритиковал Зеленского за "подстрекательские заявления", которые, по мнению американского президента, усложняют процесс украинского урегулирования.
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