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Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию конфликта — Reuters

14:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа и Украина отклонили ряд предложений США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ, переданный американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля.

Как пишет Reuters, основные разногласия между американскими предложениями с одной стороны и европейско-украинскими с другой касаются «очередности разрешения территориальных вопросов, снятия санкций против России, гарантий безопасности и размера украинской армии».

Агентство уточняет, что сделало свои выводы на основании сравнения двух текстов. Один из них — предложения, которые спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил европейским чиновникам на встрече в Париже 17 апреля и которые были переданы украинской стороне. Второй документ стал результатом переговоров европейцев и украинцев в Лондоне 23 апреля. Он был передан представителям Вашингтона.

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