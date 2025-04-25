Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию конфликта — Reuters

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа и Украина отклонили ряд предложений США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ, переданный американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля.

Как пишет Reuters, основные разногласия между американскими предложениями с одной стороны и европейско-украинскими с другой касаются «очередности разрешения территориальных вопросов, снятия санкций против России, гарантий безопасности и размера украинской армии».

Агентство уточняет, что сделало свои выводы на основании сравнения двух текстов. Один из них — предложения, которые спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил европейским чиновникам на встрече в Париже 17 апреля и которые были переданы украинской стороне. Второй документ стал результатом переговоров европейцев и украинцев в Лондоне 23 апреля. Он был передан представителям Вашингтона.