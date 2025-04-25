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НОВОСТИ

ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 160 военных

15:32 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 160 военных, пусковая установка РСЗО и 2 бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины, 3 самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, 2 миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, 8 автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили там.

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