Путин продлил иностранцам срок для легализации в РФ
22:40 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы — нарушители миграционных правил — должны узаконить свое положение в РФ или покинуть страну. Соответствующий указ главы государства опубликован.
Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, включенных в реестр контролируемых лиц. Туда вносят людей, утративших законные основания для пребывания в России. Согласно изначальной редакции указа, они должны были до 30 апреля легализовать свое нахождение в России или уехать.
Теперь этот срок продлен до 10 сентября. Кроме того, перенесено время доклада Путину о результатах исполнения указа — с 1 июля на 10 ноября.
НОВОСТИ
- 22:00 28.04.2025
- Нет указаний, что сбой в энергосистеме произошел из-за кибератаки — глава Евросовета
- 21:20 28.04.2025
- Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией — Пашинян
- 20:40 28.04.2025
- Взаимодоверие РФ и КНР в условиях перемен в мире остается неизменным — Ван И
- 20:00 28.04.2025
- В Москве организаторы нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки осуждены на 5,5 и 8,5 года колонии
- 19:20 28.04.2025
- РФ нельзя быть слабой и пускаться в погоню за химерами либерализма — Нарышкин
- 19:15 28.04.2025
- Сбер и Нетология проведут День открытых дверей для абитуриентов и их родителей
- 19:10 28.04.2025
- Сбер и Туризм.РФ объединили усилия для развития туристического потенциала Республики Алтай
- 18:40 28.04.2025
- В Сулакском каньоне в Дагестане женщина погибла при столкновении катера со скалой
- 18:00 28.04.2025
- Глава Минобороны Пакистана считает вторжение Индии неизбежным
- 17:32 28.04.2025
- США хотят постоянного прекращения огня на Украине, пока настроены оптимистично — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать