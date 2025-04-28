Путин продлил иностранцам срок для легализации в РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы — нарушители миграционных правил — должны узаконить свое положение в РФ или покинуть страну. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, включенных в реестр контролируемых лиц. Туда вносят людей, утративших законные основания для пребывания в России. Согласно изначальной редакции указа, они должны были до 30 апреля легализовать свое нахождение в России или уехать.

Теперь этот срок продлен до 10 сентября. Кроме того, перенесено время доклада Путину о результатах исполнения указа — с 1 июля на 10 ноября.